Iscrive la figlia di otto mesi ai concorsi di bellezza: sommersa dalle critiche sui social

Alcune mamme sono molto orgogliose delle loro bellissime figlie, tanto da volerle mostrare al mondo e iniziare fin da subito a farle entrare nel mondo della moda e dei concorsi di bellezza. Senza calcolare che quello può essere davvero un universo spietato, competitivo, stressante e che tende a sessualizzare le bambine troppo presto.

Così la 22enne Alliah Harmon è stata sommersa dalle critiche per aver condiviso sui social il fatto di aver già iscritto la propria bimba di appena otto mesi a due concorsi di bellezza. La neonata, Ruthie, ha già partecipato e li ha anche vinti. La mamma ha mostrato su TikTok, Youtube e Instagram alcune immagini della bimba in tutù, con minuscoli vestitini di paillettes e forme già ammiccanti, con "baby scollature" e piccole minigonne. In particolare in occasione del suo primo concorso, Ruthie ha dovuto cambiare due volte outfit (ma si può davvero parlare di outfit per una bimba di otto mesi?).

Anche se la famiglia di Alliah, che arriva dall'Alabama, dice di essersi divertita molto a questi due concorsi, la mamma come riporta il Sun ha detto che Ruthie si è stancata molto, e ha schiacciato il "pisolino più lungo di sempre" sulla strada del ritorno a casa.

Sui social però non è andato tutto bene, perchè la mamma dice di essere stata presa d'assalto dai troll, furiosi per il fatto che lei abbia fatto partecipare sua figlia così presto ai concorsi di bellezza. Ma, dice lei, non tutti si rendono conto che i concorsi di bellezza non sono così tremendi. In una delle caption dei suoi video ha detto: "Giuro che i concorsi non sono tutti uguali, e non obbligherò mai la mia bambina a fare cose che non vuole, come fanno quelle mamme che si vedono negli show in tv".

"Dici che non obbligherai mai tua figlia, ma di fatto cosa stai facendo? - scrive un commentatore -. Una bambina di 8 anni non può dare il suo consenso". E poi: "Non potrei sopportare che mia figlia venisse giudicata da altri, ci penserà già abbastanza la vita". Ma altri utenti invece condividono la visione di Alliah: "Ho partecipato con mia figlia ad alcuni concorsi per neonati e sono così belli! Ti aiutano ad avere fiducia in te, a comportarti in pubblico, a fare amicizia, volontariato, e altro", "Io sono stata a un concorso di bellezza quando ero bambina e l'unico problema erano gli altri genitori! Finché la fai passare come una cosa divertente, non un lavoro, è ok. Altrimenti crescerà ossessionata!".