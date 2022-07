Condannato a morte chiede rinvio esecuzione per donare un rene

Una buona azione prima di morire per espiare tutte le colpe commesse nell?arco della propria esistenza. Così Ramiro Gonzales, detenuto texano condannato a morte, ha pensato di fare prima di lasciare la vita terrena. I legali dell?uomo, che nel 2001 ha ucciso a colpi di pistola la diciottenne Bridget Townsend, hanno chiesto un rinvio di 30 giorni dell?esecuzione del loro assistito per poter permettere la donazione di un rene.

Ramiro Gonzales chiede rinvio esecuzione per donare un rene

L?uomo, che dovrebbe ricevere l'iniezione letale il 13 luglio, sarebbe mosso da una reale voglia di donare un rene "a qualcuno che ne ha urgente bisogno?, ha assicurato Michael Zoosman, pastore ebreo ordinato del Maryland che ha tenuto una lunga corrispondenza con Gonzales. Non si tratterebbe di un ?tentativo dell'ultimo minuto di fermare o ritardare la sua esecuzione?, ha sottolineato il religioso. Secondo i legali, Ramiro Gonzales sarebbe un ?candidato eccellente" per la donazione, come certificato da un team di trapianti presso l'Università del Texas Medical Branch a Galveston, perché ha un gruppo sanguigno raro.