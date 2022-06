Coniglietti 'mannari' in giardino: il postino è costretto a fare il giro

Di sicuro i postini di tutto il mondo avranno storie da raccontare sulla loro attività, soprattutto sul rapporto (spesso non facile) con gli animali di affezione dei padroni di casa. Alcuni ben disposti a lasciar avvicinare uno sconosciuto alla cassetta delle lettere, altri invece ben più minacciosi.

Ma chi potrebbe mai pensare a un branco di coniglietti 'iperattivi'?

Una donna, Erin Rushton, che vive in Inghilterra, ha pubblicato sul web un biglietto lasciatole dal postino dopo essere entrato in contatto con i suoi tre coniglietti, Lola, Bonni e Doc.

Nel biglietto, il postino ha spiegato di non aver potuto fare altro che lasciare la lettera per Erin altrove (in particolare sotto la porta di uno sgabuzzino, sul fianco della casa) a causa dei "conigli killer".

Erin, 29 anni, come racconta il Mirror ha adottato i tre coniglietti durante il lockdown, nella speranza che potessero aiutare sua figlia che soffre di ansia. Gli animali amano la compagnia umana e si affrettano sempre a correre incontro ai visitatori. Forse un po' troppo: a quanto pare hanno dato fastidio al postino che - evidentemente non abituato agli animali - ha deciso di fare il giro e consegnare la lettera passando a un altro lato della casa.

"Posso solo immaginare - scrive Erin su Facebook, dove ha condiviso la foto del biglietto - cosa ha dovuto inventarsi il povero postino per lasciare la lettera quando è arrivato qui! I conigli sono animali da pet therapy e li ho presi per mia figlia, per aiutarla a superare la sua ansia. Fanno sempre le feste a tutti, i miei piccoli 'minacciosi' batuffoli".