"Convivenza remota": l'ultima moda delle coppie in Giappone

Ognuno a casa sua, ma costantemente collegati con l'altro via Skype: "Ci sentiamo più liberi e meno forzati a fare quello che vorrebbe l'altro". Gli esperti: "Non è uno stile di vita sano"

Sta facendo discutere in questi mesi una nuova tendenza che sta prendendo piede in Giappone, dove molte giovani coppie hanno iniziato a praticare la "convivenza remota". Il fenomeno, di cui si è occupato anche uno show tv nel paese del Sol Levante, mostra come le coppiette preferiscano vivere in case separate, tenendosi in contatto con videochiamate.

L'argomento è stato sollevato lo scorso 21 luglio nel corso della trasmissione "Hatori Shinichi Morning Show": le coppie vivono in case separate, ma usano programmi di videochiamata gratuiti, come Skype o Line, per rimanere collegati per ore e ore, a volte anche per tutta la notte. Insomma, sempre insieme (si fa per dire), ma ognuno a casa sua.

Una coppia intervistata durante il programma ha detto di tenere acceso Skype per tutta la notte, in modo da svegliarsi insieme la mattina. La "connessione" viene interrotta solo per andare a lavorare. In questo modo, a loro sembra di stare sempre insieme, anche se uno vive a Tokyo e l'altro nella Prefettura di Ibaraki, non proprio vicinissimo.

La "convivenza remota" non richiede una conversazione costante: i due partner non sono neppure costretti a interagire, possono semplicemente fare ognuno le proprie cose, lasciando il programma di videochiamata attivo. La coppia dice di sentirsi rassicurata semplicemente ascoltando i rumori delle attività dell'altra persona, come il phon, la lavatrice, la tv accesa.

Uno dei vantaggi sbandierati dalle coppie che stanno praticando la "convivenza remota" è l'indipendenza: i due non si sentono mai sotto pressione, forzati a fare quello che vorrebbe l'altro o a soddisfare le aspettative, possono seguire le proprie routine sentendosi comunque vicini. Alcuni addirittura guardano insieme film, o cenano in questo modo, con lo smartphone, il pc o il tablet appoggiati al tavolo, o sul divano, e l'altra persona collegata via Skype. Una "compagnia invisibile" che non fa sentire soli ma che allo stesso tempo permette di essere più liberi: insomma, per chi ha adottato questo stile di vita, si tratta di "prendere due piccioni con una fava".

A essere sinceri, la "convivenza remota" non è una tendenza nuova in Giappone, ma la pandemia - con l'impossibilità di stare insieme fisicamente - l'ha resa più popolare. Anche se il pubblico e gli esperti presenti in trasmissione l'hanno giudicato come uno stile di vita malsano, piuttosto come una forma di "sorveglianza", una finta convivenza che aumenta la reale solitudine e aggira soltanto (senza affrontare) una delle questioni che più angustiano la gioventù giapponese: il sentirsi sempre obbligati a compiacere le aspettative altrui.