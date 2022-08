Lei ha 21 anni, il suo fidanzato 50 e sui social sono presi di mira dai troll: "Siamo felici, perché ci giudicate?"

Quando si parla di amore, l'età è solo un numero: lo sa bene questa coppia formata da una ragazza di 21 anni e un uomo di 50, che condivide la sua quotidianità su TikTok nonostante la pioggia di critiche e commenti ricchi di pregiudizio per la differenza di età.

Natalie Noble, 21 anni e Bobby Lindsey, 50 anni, vivono insieme negli Stati Uniti dopo essersi conosciuti e, successivamente, innamorati. Il primo incontro nel 2015: lui era l'allenatore di tennis di lei, nonché padre di una ragazzina che giocava nello stesso team di Natalie.

Anche se all'inizio i due hanno detto che non pensavano di innamorarsi, hanno iniziato a piacersi seppur in modo platonico, fino ad arrivare a rivelare i propri sentimenti. Su TikTok i due hanno rivelato la loro differenza di età - 29 anni - suscitando molti commenti antipatici: "Pensavo che lui fosse tuo padre" ha scritto uno, suscitando altre battute sarcastiche da parte di molti altri.

Ma la coppia è abituata a questi commenti, almeno così dicono i due, e i genitori di Natalie per primi non hanno reagito con entusiasmo quando si è trattato di conoscere Bobby: la madre di lei - la prima a scoprire la relazione - ha voluto parlare con lui, accusandolo di voler "rubare la giovinezza" della figlia, prima di dargli un ultimatum. O avrebbe parlato lui con il padre della ragazza, per avvisarlo di questa insolita relazione, o lo avrebbe fatto lei.

Il padre di Natalie si è arrabbiato molto e, insieme alla madre, ha proposto a Natalie di andare da uno psicologo per "mettere a posto le cose".

Ancora adesso i genitori della ragazza non hanno accettato la relazione, ma "la tollerano" perché sanno che Bobby rende Natalie felice. La ragazza ha confessato sui social che, d'altro canto, i pregiudizi della gente non fanno altro che rafforzare il suo legame con il compagno: "Ho 21 anni - ha detto sui social - sono in grado di fare le mie scelte. Stiamo solo vivendo la nostra vita".

Mentre alcuni troll sui social li accusano di stare insieme nonostante una differenza di età troppo evidente ("Se lui non riesce a uscire con donne della sua età vuol dire che ha qualche problema"), altri hanno detto che l'unica cosa che conta è che i due siano felici insieme. D'altronde, non sono gli unici: "Vi adoro - ha scritto una commentatrice - io e mio marito abbiamo una differenza di età di 25 anni e non potremmo essere più felici".