La coppia di anziani che ogni mattina da 40 anni va a nuotare nel mare gelido

Ci sono diversi segreti per tenersi in forma anche in età avanzata: lo sport è senz'altro uno di questi, per tenere il proprio fisico agile e allenato senza cedere alla tentazione del divano. I sostenitori del cimento invernale, inoltre, ritengono questa pratica vantaggiosa da diversi punti di vista. Utile per rigenerare il corpo, velocizzare il metabolismo, migliorare la respirazione, mantenere pelle e capelli sani, rafforza anche il sistema immunitario e chi partecipa ai cimenti invernali sostiene di non prendere quasi mai il raffreddore.

Lo sa bene questa coppia di anziani coniugi che ogni mattina, con costume, cuffia e occhialini, si tuffano nelle acque fredde dell'oceano, in ogni stagione, per un bagno rigenerante. Da oltre quarant'anni.

La nipote ha messo un video su TikTok che riprende i nonni pronti per la loro routine mattutina: "Per più di 40 anni - spiega Chloe lo scorso dicembre - i miei nonni hanno nuotato nell'oceano tutte le mattine. Hanno 81 anni e vanno ancora senza muta ogni giorno dell'anno. Penso siano stupendi".

Nel video, i due anziani sorridono, indosano costume e cuffie, si incamminano a piedi nudi sulla spiaggia e si tuffano, salutando la nipote e concedendosi qualche bracciata prima di tornare a riva, più tonici che mai.