Lei è diventata un lui e lui una lei: ora finalmente si sposano

Amore libero e diritti non sempre vanno di pari passo ma in questa storia sì. Emanuele Loati e Maura Nardi, dopo un lungo percorso di transizione per il cambio di sesso e delle nuove identità, potranno finalmente convolare a nozze. La coppia ha fatto il cambio di sesso insieme: lei è diventata un lui (sulla sua nuova carta d?identità si chiama Emanuele Loati e ha 25 anni), mentre lui è diventato una lei (ora risponde al nome di Maura Nardi, 41 anni). Cosa li accomuna? Molte cose, ma quella più bella di tutte è sicuramente l?amore che provano l?uno per l?altra da molti anni. In Italia, però, il processo di transizione è molto lungo e così hanno dovuto aspettare molto prima di poter solo pensare al matrimonio. Ora, grazie ai nuovi documenti rilasciati nei giorni scorsi dall?ufficio anagrafe di Recanati, finalmente potranno sposarsi.

Coppia cambia sesso insieme: ora possono sposarsi

Maura, non vedente dall?età di 19 anni, lavora come centralinista per un ente pubblico. Per lei ?è stato più semplice convivere con la cecità che con l?incongruenza di genere. Non è stato facile, ma sono stata sempre accompagnata dalla consapevolezza e dalla convinzione che stavo facendo la cosa giusta?.

A Recanati, provincia di Macerata, tutti conoscono la storia d?amore tra Emanuele e Maura. ?Abbiamo tutti accolto con piacere questa decisione, non ci sono stati pregiudizi - spiega Antonio Bravi, sindaco di Recanati al Resto del Carlino - Se decideranno di celebrare le nozze in Comune lì sposerò io con immenso piacere. Siamo una comunità aperta a tutte le situazioni. Una città di cultura che va di paro passo con i cambiamenti?.