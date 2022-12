La coppia che festeggia il Natale nuda, anche al cenone con amici e parenti

Ci sono tanti modi per celebrare una giornata speciale come quella del Natale: con amici e parenti, facendo cene e pranzi tutti insieme, indossando i cappelli e i classici maglioni delle feste, oppure totalmente svestiti. Certo, quest'ultima particolarità non è proprio comune, ma è proprio quello che una coppia del Kent (Regno Unito) ama fare: passare l'intero giorno di Natale totalmente nuda. Anche se ci sono famigliari e conoscenti in giro.

Helen e Simon Berriman decorano l'albero, aprono i regali e preparano il cenone totalmente svestiti: il loro Natale naturista viene festeggiato insieme alla madre di lei e alla figlia 15enne della coppia e anche con altre persone, anche se gli unici a svestirsi sono marito e moglie. E sul loro modo speciale di festeggiare nessuno degli ospiti ha mai trovato niente da dire.

Helen e Simon si conoscono fin da ragazzini ma si sono innamorati nel 2015, ritrovandosi sui social e iniziando a chattare. Poi hanno cominciato a vedersi e si sono messi insieme. È stato lui, stando a quanto racconta la coppia, ad avvicinarsi per primo al naturismo, convincendo lei a seguirlo in questo percorso nel 2020 e a cominciare a scrivere su un magazine per nudisti.

"Passeremo un altro Natale nudi quest'anno - ha detto Helen ai media - alcuni pensano che siamo totalmente matti, specialmente quando scoprono che il 25 dicembre ospitiamo gente, ma ognuno di noi deve accettare il proprio corpo e sentirsi a suo agio. La mia figlia teenager e mia madre accettano entrambe questo stile di vita e non fanno una piega quando apriamo loro la porta di casa... come mamma ci ha fatti".

Certo, inizialmente non è stato facile: "Mia figlia all'inizio era perplessa, anche se adesso ci supporta molto. Ci sono alcune persone che ancora adesso lasciano commenti poco gentili sui social, dicendo che siamo scambisti o maniaci sessuali, ma non è davvero così. Facciamo normalmente tutte le cose che si fanno a Natale: ci scambiamo regali, facciamo giochi da tavolo, brindiamo come tutti, solamente lo facciamo senza vestiti addosso".