Lei ha 23 anni, lui 71: "Mi dicono che mi sto rovinando la vita, ma io voglio sposarlo"

Può funzionare una coppia in cui lei ha 23 anni e lui 71? Se lo chiedono molti utenti del web, divisi dalla storia di una ragazza che si è sfogata sul social Reddit perché dice di non essere compresa dalla famiglia.

La giovane, 23 anni, ha detto di essere fidanzata da due anni con un "meraviglioso 71enne" di 48 anni più grande, lo ama e tiene davvero molto alla loro unione. Al momento lui gode di buona salute e conduce uno stile di vita attiva. La longevità dei suoi genitori, che entrambi hanno superato i 90 anni, fa ben sperare, e la ragazza ha deciso di sposare il suo fidanzato, senza la necessità di avere figli dal momento che la loro unione le piace così e non vuol correre il rischio di alterarla.

In ogni caso, le preoccupazioni sono dietro l'angolo, come ha scritto lei sul web: "La madre di lui ha il morbo di Alzheimer ed è molto fragile. Questo mi porta a pensare che arriverà il momento, nella vita di mio marito, in cui anche lui avrà bisogno di molte cure. Suo padre non ha particolari problemi ma ha avuto un ictus. Il mio fidanzato non ha figli, dunque sarei l'unica a dovermi occupare di lui quando sarà più vecchio. Ma come farò, specialmente avendo un lavoro e una carriera davanti? È strano pianificare la fine di un matrimonio, ma penso davvero di voler vivere dieci o vent'anni di amore con lui, anziché perderlo per sempre ora rinunciando a sposarlo. Voglio solo assicurarmi di essere in grado di potermi occupare di lui anche quando arriveranno i momenti difficili".

Le opinioni che sono arrivate dal web sono contrastanti: molti dicono che, se è davvero innamorata, dovrebbe sposarlo. Altri le dicono che butterebbe via i migliori anni della sua vita.

"Stai accettando di diventare la sua badante, non sua moglie - ha detto un commentatore -. Non autosabotarti così! Meriti di meglio. Non sprecare la tua vita diventando una serva. È un'idea orribile". Un altro: "Questa unione ti danneggerà per il resto della vita. Devi stare a sentire altre donne che hanno fatto la tua scelta, che magari adesso sono tristi perché sono delle badanti 24 ore al giorno, e che non ce la fanno più da sole tra lo stress e gli impegni".

Altri utenti - specialmente coloro che hanno fatto una scelta simile - l'hanno incoraggiata: "Io ho amato tantissimo mio marito e se tornassi indietro, sapendo che non sposandolo avrei perso anni di felicità, rifarei tutto con ancora più convinzione". "Prenditi la tua felicità, se lo ami l'età non sarà una barriera. Non lo è stato certamente per me".