Fanno sesso durante il lancio col paracadute: finisce malissimo

William e Leslie stavano insieme da poco più di un anno quando hanno deciso di prendere parte a un gioco ad alto rischio. Parlando a "Sex Sent Me to ER" di Tlc, William ha raccontato: "Sono un drogato di adrenalina e anche lei è sulla buona strada; adoriamo questa sensazione!". Leslie ammette di essere "sessualmente molto attiva" e che per metterla del giusto umore basta solo lo sguardo complice di William. "Quando si tratta di sesso - prosegue Leslie - mi viene in mente di tutto e tutte le idee sono giuste per farlo nei modi più diversi”.

Insomma per lei il famoso “famolo strano” di Carlo Verdone è giusto l’abc.

Quindi, racconta The Sun, quando la coppia ha deciso di provare un lancio a due in paracadute, Leslie ha subito pensato che quella era una fantastica occasione. "Lei sa come provocarmi - dice William - e la sua provocazione per me diventa subito una sfida che devo raccogliere e vincere”.

La coppia, durante il volo che li porterà in zona di lancio, inizia a dispensarsi tenerezze varie, giusto per “scaldare i motori” (essere nel miglior stato d’animo) prima della performance a mezz’aria.

Anche se fare sesso volando tra le nuvole può sembrare complicato, Leslie era sicura che non avrebbero avuto problemi.

Racconta: "Dato che entrambi indossavamo pantaloncini larghi, pensavo che saremmo stati in grado di fare tutto senza problemi".

E aveva ragione. La coppia si esibisce in numeri da grande performance, fino a quando il loro amore non prende inaspettatamente una “piega” sbagliata.

Spiega William: "Mentre stavamo facendo sesso, mi cade l’occhio sul timer e di colpo realizzo che ci stavamo cacciando nei guai fino al collo”. Rendendosi conto di quanto fossero vicini a terra, William subito aziona il paracadute di Leslie prima di aprire anche il suo, ma nella manovra qualcosa non funziona al meglio. Il paracadute della ragazza nell’aprirsi lo colpisce violentemente in pieno volto lasciandolo mezzo tramortito dal dolore mentre raggiunge il suolo.

"Quando l'ho visto per terra ho subito pensato che fosse morto” ricorda Leslie.

Ma per fortuna William se la cava, anche se quando si riprende lamenta un fortissimo dolore all’inguine che – chissà perché – lo mette in grande apprensione per il futuro della sua vita sessuale. Che sia stata la brusca manovra di disimpegno dalle "acrobazie amorose"?

La coppia viene portata direttamente al pronto soccorso dove i medici confermano che, fortunatamente, l'unica cosa rotta è il naso di William. Ma questa storia lascia al giovane assatanato un gran livido alle parti basse, assieme alla prescrizione più assoluta di totale astinenza dal sesso per alcune settimane.

Conclude William “È stato un gran sollievo rincuorare Leslie sul fatto che là sotto tutto era a posto e che 'là sotto' avevo solo bisogno di un po' di riposo per alcune settimane!”.