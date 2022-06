Coppia scopre che le rispettive mamme avevano fatto sesso con lo stesso uomo: "Potremmo essere sorelle"

Uno dei peggiori incubi di sempre: scoprire che il proprio partner è in realtà un parente. Stretto.

Questo è il rischio che corrono due ragazze che stanno insieme da un paio d'anni, a cui le persone dicono da sempre che si somigliano 'come gemelle' e che hanno fatto di recente una scoperta sconcertante. Le loro rispettive mamme, proprio nel periodo in cui erano rimaste incinte, erano andate a letto con lo stesso uomo.

Carley e Mercedes - che hanno raccontato la loro storia su TikTok - stanno pensando di fare il test del dna per scoprire se sono effettivamente sorelle oppure no.

Il loro video è stato visto da più di 8 milioni di persone, e le ragazze hanno chiesto consiglio agli utenti: dovrebbero affrontare un'eventuale scomoda verità, o no? "Se fossimo davvero sorelle - dicono - sarebbe sbagliato stare insieme?".

I commentatori si sono fatti sentire: "Questo potrebbe spiegare perché vi somigliate tanto", "Non ho idea di chi siate, ma appena vi ho viste ho subito pensato che foste sorelle", "Sorelle per caso, amanti per scelta", "E se fossero sorelle che ci prendono in giro fingendo di essere fidanzate?". Parlando più seriamente, un utente scrive: "Non potete concepire un figlio insieme, e siete cresciute separate. Anche se foste sorelle, non sarebbe per nulla sbagliato stare insieme".

Alla fine le ragazze si sono convinte e hanno fatto il test: ma i risultati devono ancora arrivare o, almeno, non li hanno ancora pubblicati su TikTok.