In Croazia c'è un'isola a forma di impronta digitale

Nel mar Adriatico, poco lontano dalla costa croata, c'è un'isola a forma nientemeno che di impronta digitale: Baljenac - così si chiama - è ricoperta di muretti a secco che la fanno sembrare una gigantesca impronta digitale in mezzo al mare.

L'isola è totalmente ricoperta da una rete di muretti lunghi in totale 23 km: vedendola dall'alto si potrebbe pensare a un antico labirinto, magari qualcosa che abbia a che fare con civiltà scomparse, alieni o complotti misteriosi, e invece la soluzione è molto più banale. Si tratta di una serie di muretti costruiti per rendere possibile l'agricoltura in un posto molto inospitale, roccioso e battuto da forti venti.

A pensare allo stratagemma dei muretti per proteggere le coltivazioni del luogo, gli abitanti della vicina isola di Kaprije. La tecnica viene usata anche in altre parti d'Europa, ad esempio in Inghilterra o Irlanda, ma di certo nessun luogo somiglia a una grande impronta digitale nel mare come quest'isola.