Un forte vento butta giù la croce di una chiesa: cade sull’auto del parroco

Tragedia sfiorata a Longare nel Vicentino. A causa del maltempo una grossa croce situata in cima al campanile della chiesa di Longare è crollata, andando a finire sull’auto del parroco. L’incidente, avvenuto nel corso della notte, non ha provocato né vittime né feriti ma ha semi distrutto la vettura del sacerdote. Pochi danni per la croce ferrea, che ha riportato solo qualche ammaccatura.

"Vabbé che nostro Signore dice: 'Ognuno prenda la propria croce'... ma non questa però", ha dichiarato don Paolo Facchin al Giornale di Vicenza aggiungendo: "Per un po' andrò in bicicletta. Adesso pazienteranno i parrocchiani, che pensano a un 'segno divino', se arrivo in bicicletta qualche minuto in ritardo per la messa nelle varie chiese dell'Unità pastorale".

