Il cronista sportivo che ha chiamato "negro" un giocatore di colore

Il telecronista chiama "negro" il calciatore di colore in diretta televisiva. Una gaffe che non è passata inosservata, tanto da finire in Parlamento per la volontà di un senatore, che ha deciso di chiederne conto al ministro dello Sport.

Il fatto è avvenuto durante la partita di calcio fra Trento e Vicenza, che si è giocata ieri, giovedì 1 dicembre 2022, alle ore 20. Il match era valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. Una partita importante quella che si giocava allo Stadio Briamasco. Al minuto 11 del primo tempo, il Vincenza ottiene un calcio di punizione davanti all’area di rigore degli avversari. Incaricato di battere è Freddi Greco, originario del Madagascar ma adottato da una famiglia romana. Il cronista televisivo di Eleven sport, commenta: "Negro con il numero 15, attenzione a Negro". Il cronista poi, si è accorto della gaffe e chiede scusa in diretta televisiva.

Il caso però ha fatto discutere ed è diventato un caso politico. A voler andare a fondo alla vicenda è il senatore vicentino Pierantonio Zanettin, che ha fatto sapere: "Durante la telecronaca della partita del campionato di serie C tra il Lanerossi Vicenza ed il Trento - le parole di Zanettin -, il telecronista della piattaforma Eleven Sports parlando del giocatore di colore del Vicenza, Joan Freddi Greco, lo ha ribattezzato “negro”. È vero che poi si è scusato in diretta, ma la gaffe è comunque imperdonabile. Ho presentato immediatamente un'interrogazione ai ministri dello Sport e dello Sviluppo economico, Andrea Abodi e Adolfo Urso, perché valutino l'opportunità di adottare sanzioni nei confronti del telecronista ed eventualmente anche dell'emittente televisiva. In materia di razzismo non si scherza e non sono ammesse indulgenze".