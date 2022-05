Arriva la prima 'cuccia' per esseri umani (e costa quasi 400 euro)

Avremmo mai immaginato - guardando i nostri animali domestici dormire tranquilli su morbide cucce - che sarebbe arrivata prima o poi anche la cuccia per esseri umani?

Esiste davvero e si tratta di una morbida cuccia in peluche, appoggiata per terra e con tanto di bordi rialzati, ma delle dimensioni di un essere umano. In pratica un misto tra un letto e un sacco a pelo, ma a forma di cuccia, per tutti coloro che sono invidiosi del lusso che a volte viene concesso agli amici a quattro zampe.

La cuccia per umani è stata creata da due studenti universitari, Noah Silverman e Yuki Kinoshita, che si sono finanziati tramite crowdfunding raccogliendo qualcosa come 200mila sterline, riporta il Daily Record.

@weareplufl A Wednesday evening sourrounded by Plufls and friends ?? ? original sound - weareplufl

Con questi soldi, i due hanno concretizzato la loro idea e aperto un'azienda, la Plufl, che promette "la migliore soluzione" per i pisolini. Sarà comoda e calda, ma di certo non economica, perché ogni cuccia viene venduta a 320 sterline, circa 377 euro. Insomma, tutto l'occorrente per un riposo "di lusso", un "sogno che diventa realtà" come dice la società.

La cuccia per umani è diventata virale con un video di presentazione su TikTok e, nonostante il prezzo, è stata ben accolta dai commentatori: "Oh mio Dio è il mio sogno" ha scritto un utente, e poi ancora "Se la acquistassi non riuscirei più a separarmene".

Certo, non è mancata qualche critica sul fatto che non sia un accessorio molto economico, ma il brand spiega che "i nostri prezzi riflettono i costi di produzione, perché usiamo solo un processo etico e materiali sostenibili".

La cuccia è composta da un materasso memory foam e pelliccia sintetica per rimanere sempre comodi. La copertura è antipolvere e si può pulire in lavatrice.