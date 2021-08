La futura sposa alla damigella: "Ti sei tagliata i capelli, porta una parrucca al matrimonio"

Sappiamo che quando si tratta di matrimoni i futuri sposi possono improvvisamente trasformarsi in 'bridezilla' e 'broomzilla', incrocio tra esseri umani e Godzilla, pronti a demolire qualsiasi cosa possa minacciare il giorno perfetto, anche se si tratta di dettagli assolutamente non importanti. Il tutto unito ad assurde manie di controllo e voglia di imporsi almeno per un giorno.

In questo caso la protagonista è una donna, che ha espressamente detto di volere al suo matrimonio damigelle "con bei capelli lunghi". Peccato che una delle future damigelle, sua amica, si sia fatta tagliare i capelli cortissimi. La futura sposa ha detto su Reddit che una delle sue amiche, in preda alla depressione, recentemente si è "tagliata tutti i capelli", cosa che aveva già fatto in precedenza. Ma siccome la donna vuole damigelle con lunghi capelli nelle foto del matrimonio, le vuole chiedere di indossare una parrucca.

"Lo so che può sembrare da 'bridezilla' - ha scritto lei - ma una delle mie damigelle recentemente in un attacco di depressione ha deciso di tagliarsi tutti i capelli. Io avevo questa idea di avere tutte le mie damigelle con i capelli lunghi, nelle foto. Sarebbe sbagliato chiederle di indossare una parrucca?". La futura sposa ha anche detto che non è la prima volta che la sua amica si fa tagliare i capelli cortissimi, e che in altre occasioni aveva già indossato parrucche.

Sono arrivati i commenti più disparati: "Normalmente la damigella è una persona molto vicina a te, a cui tieni... bello sapere che il tuo primo pensiero è per il matrimonio e non per la sua salute mentale". Oppure "Le damigelle non sono oggetti di scena". E anche: "Se fossi un'altra delle tue damigelle piuttosto mi farei tagliare i capelli corti anche io, per solidarietà. Che amica e persona orribile". Mentre altre persone hanno ritenuto la richiesta non così strana, visto che l'amica già in passato aveva indossato parrucche: "Se le ha già provate prima, non vedo quale sia il problema". E poi: "Se non avesse mai indossato parrucche non glielo chiederei, ma visto che lo ha già fatto per altri eventi, potrebbe farlo di nuovo".

E ancora: "Non vedo problemi con la parrucca, se la tua amica occasionalmente la indossa. Ma è la prima parte del tuo ragionamento, di come parli della sua depressione, che mi fa accapponare la pelle".