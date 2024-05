Arresto cardiaco in treno per Davide Patron, il prof d'inglese star di TikTok

Ha rischiato di morire Davide Patron, il 25enne diventato una star di TikTok con i video in cui insegna l'inglese. Ha avuto un arresto cardiaco mentre era sul treno per Parigi. A soccorrerlo sono stati alcuni passeggeri. È lui stesso a raccontare la sua disavventura sui social, postando una foto dal suo letto d'ospedale: "C'è mancato poco".

"Su quel treno in partenza per Parigi sabato mattina il tempo si è fermato - scrive sui social - e la mia vita se n'è quasi andata in mezzo secondo a causa di un arresto cardiaco. Se sto postando queste foto è solo grazie alle persone che si trovavano sullo stesso treno che hanno prontamente iniziato a farmi il massaggio cardiaco e salvarmi la vita grazie al defibrillatore fino all'arrivo dei paramedici. Nei prossimi giorni vi spiegherò meglio com' andata nelle storie". Patron prosegue: "Per ora spero che questo post possa sensibilizzare tanti che come me non hanno mai avuto problemi ad andare a farsi un controllo. Allo stesso tempo spero che possa servire come stimolo per installare più defibrillatori in luoghi pubblici e a partecipare ad almeno un corso di primo soccorso. Cerco di riprendermi al più presto per tornare a postare le mie solite pillole di inglese".

Chi è Davide Patron

Davide Patron ha 25 anni, è originario della provincia di Treviso anche se ha studiato in Scozia. La sua avventura come "social prof" è iniziata durante il lockdown per il Covid. In breve temo è diventato una vera star dei social per il suo modo di insegnare e la sua pronuncia perfetta. I filmati, molto visti e condivisi, durano tra i 15 e i 60 secondi, in base all'argomento. Hanno conquistato finora 623 mila seguaci su TikTok e altri 318 mila su Instagram.