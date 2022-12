Pescatore si perde in mare: ritrovato dopo due giorni aggrappato a una boa

Un pescatore brasiliano di 43 anni, Deivid Soares, scomparso dopo essere uscito in mare il giorno di Natale a São João da Barra, è stato ritrovato miracolosamente vivo, due giorni dopo, aggrappato a una boa di segnalazione nelle acque della cittadina di Atafona. A localizzarlo è stato un amico di Soares, anche lui pescatore.

Il 43enne ha raccontato la sua "avventura" ai media brasiliani: "Domenica notte stavo lavorando da solo a Praia de Atafona, quando sono caduto in mare e non sono più riuscito a risalire a bordo. I primi 10 minuti sono stati i più difficili perché volevo a tutti i costi arrivare alla barca".

Non vedendolo tornare a casa, i familiari hanno lanciato subito l'allarme, facendo scattare le ricerche. Soares è stato poi trovato su una boa di segnalazione, a circa 8 chilometri di distanza dalla sua imbarcazione: "Mi ci sono volute circa quattro ore di nuoto per raggiungere Porto do Açu, sulle boe - ha raccontato - pensavo che sarei morti di freddo prima dell'arrivo dei soccorsi".