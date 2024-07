Alla deriva in mare su un tubo gonfiabile: ragazza salvata dopo 36 ore

Un incubo in mare aperto lungo oltre un giorno. Arriva dal Giappone l'incredibile storia di sopravvivenza di una ragazza di 20 anni, rimasta per 36 ore alla deriva in mare aperto, aggrappata a un tubo gonfiabile. Protagonista della vicenda una 20enne di origini cinesi, scomparsa nel nulla lunedì scorso mentre stava nuotando insieme ad alcuni amici nelle acque che bagnano la città di Shimoda, nella prefettura di Shizuoka.

I ragazzi che si trovavano con lei hanno dato subito l'allarme, con la guardia costiera giapponese che ha subito avviato le ricerche. La giovane è stata rintracciata soltanto 36 ore dopo, alle 8 di mercoledì: una nave cargo di passaggio l'ha avvistata nelle acque della penisola di Boso, nella prefettura di Chiba. Un viaggio alla deriva di circa 80 chilometri, tenuta a galla soltanto da un piccolo gommone.

Come riportano i quotidiani giapponesi, la nave cargo ha chiesto soccorso a una petroliera di passaggio e due membri dell'equipaggio sono scesi in acqua per soccorrere le ragazza, mentre gli uomini rimasti a bordo organizzavano l'operazione di salvataggio. Una volta in acqua, l'equipaggio ha assicurato la giovane a una corda, mettendola definitivamente in salvo.

La guardia costiera giapponese ha diffuso le immagini del salvataggio: la 20enne, stremata dal tempo trascorso in mare, è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale, dove i medici si sono presi cura di lei. La 20enne, nonostante le 36 ore in mare, è risultata in buone condizioni. Secondo Hidetoshi Saito, membro anziano della Society of Water Rescue and Survival Research, si tratta di un vero e proprio "miracolo".