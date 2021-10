Dipinge il suo golden retriever come una tigre per Halloween (ma forse non era quello che voleva il cane)

Solitamente - specie nei paesi anglosassoni - in vista di Halloween fervono feste, preparativi, e l'evento del mitico "dolcetto o scherzetto" tocca tutta la famiglia. Proprio tutta, anche i cani. Pure quelli che magari volevano solo essere lasciati in pace nella loro cuccia.

Com'è successo a questo golden retriever, Odin, trasformato in tigre con tinte sul pelo e prodotti di make up vari. Il risultato è discutibile e persino lo stesso Odin sembra essersene accorto: per fortuna che almeno i padroni hanno confermato di aver usato coloranti adatti al pelo dei cani. "Sto sviluppando il mio lato creativo con i colori Opaws", una linea di prodotti creativi fatti appositamente per i cani.

Il video del povero Odin (che si può vedere sotto l'articolo) è diventato virale su TikTok con più di 4 milioni di visualizzazioni. Si vede il cane che fa pazientemente la cuccia sul pavimento, con aria sconsolata e il pelo arancione a strisce nere. Ma la sua espressione dice tutto: non sembra proprio molto felice del travestimento.

"Halloween è dietro l'angolo - hanno detto i padroni nel video - e il nostro cane ha deciso di essere una tigre quest'anno". Anche se, ovviamente, sul fatto che l'abbia deciso proprio lui in autonomia, ci sono grossi dubbi.