Lascia il lavoro per fare la casalinga, dopo il divorzio il giudice condanna il marito: "Risarcimento da 200mila euro"

Un tribunale spagnolo ha condannato un uomo a risarcire l'ex moglie con una somma di poco superiore ai 200mila euro, come risarcimento per i lavori domestici svolti durante il loro matrimonio. Secondo il giudice, la donna ha infatti tutto il diritto di vedere monetizzati gli anni in cui si è dedicata alla casa e ai figli, tempo che altrimenti avrebbe utilizzato per svolgere una professione.

La sentenza è stata stabilita dal tribunale di Vélez-Málaga di Malaga, in Spagna: i giudici hanno riconosciuto alla donna un risarcimento da 204.624,86 euro. La donna, nel periodo del matrimonio, avrebbe svolto "in esclusiva" le faccende domestiche, essendo quindi impossibilitata a svolgere un altro lavoro: secondo i giudici la 48enne "si è occupata della casa e delle figlie con tutto ciò che questo comporta, contribuendo puntualmente alle imprese familiari e ai compiti di pulizia". Nel documento presentato dai legali, si richiede il risarcimento in quanto la donna "fu privata di ogni possibile percorso professionale per dedicarsi esclusivamente alla casa e alla famiglia, mentre l'uomo, nel corso degli anni di matrimonio accumulava e accresceva in modo esponenziale il suo patrimonio privato".

La sentenza, non definitiva e quindi impugnabile, ha stabilito anche una "pensione" compensativa di due anni a favore della donna, un tempo che il tribunale ha ritenuto congruo per consentirle di inserirsi nuovamente nel mondo del lavoro.