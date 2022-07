Dona un rene al suo ragazzo e poi scopre che lui la tradisce

Cosa siete disposti a fare per la persona che amate? Questa ragazza non ha avuto dubbi e, di fronte alla necessità di trovare un donatore per il suo fidanzato, si è subito offerta.

La tiktoker Colleen Le ha raccontato la sua triste storia sui social: ha donato un rene al suo fidanzato, che stava male e aveva urgente bisogno di un trapianto. Scoprendo però successivamente che lui la tradiva con un'altra.

La giovane donna si è offerta senza pensarci due volte sebbene i due si frequentassero da pochi mesi: era il 2015, e il suo compagno era sotto dialisi e la sua funzione renale era meno del 5 per cento. Lui non le aveva chiesto esplicitamente il rene, ma lei si era sentita in qualche modo in dovere di fare qualcosa, dunque - credendo nella stabilità della loro relazione - aveva compiuto questa importante decisione. "Lo rifarei per salvargli la vita" ha comunque confessato lei su TikTok confermando le sue buone intenzioni.

Salvato il ragazzo, la relazione sembrava procedere a gonfie vele, quando però poi, circa sette mesi dopo, a una festa, lui le ha confessato di averla tradita. Dopo aver litigato, i due hanno provato ad andare avanti comunque, ma non ha funzionato e dopo pochi mesi si sono definitivamente lasciati.