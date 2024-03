Dona un rene al figlio di 20 anni il giorno della festa del papà

Una festa del papà speciale, senza pranzi o cene costose, e con un regalo dal valore inestimabile. Un regalo che, al contrario della prassi, è stato donato in questa particolare giornata da un padre a un figlio. È la storia di Leonardo Baruzzo, un ragazzo di 20 anni residente ad Albiano Magra, una frazione del comune di Aulla in Lunigiana, nella provincia di Massa e Carrara, che ha ricevuto dal padre Cristian un rene, un trapianto atteso da tanto e rinviato già diverse volte.

Come racconta il quotidiano "La Nazione", l'intervento verrà eseguito proprio oggi, martedì 19 marzo, giorno della festa del papà all'ospedale Cisanello di Pisa. Il giovane, nato con una insufficienza renale cronica, fin da piccolo è stato costretto a subire diversi interventi, riuscendo comunque a condurre una vita normale come quella dei suoi coetanei, praticando sport e raggiungendo con successo il diploma. Due anni fa però le sue condizioni hanno avuto un brusco peggioramento e un improvviso blocco renale ha reso necessario il trapianto. Da quel momento è iniziato un lungo percorso, per il giovane e per i suoi genitori, che si sono sottoposti a tutti gli accertamenti del caso.

Dopo diversi test è emersa la compatibilità di papà Cristian, come raccontato dalla mamma del giovane, Monia Piva, titolare di una scuola di ballo ad Albiano Magra: "Avrei tanto voluto essere compatibile, invece quello adatto era il padre, che è risultato compatibilissimo. Appena lo ha saputo non ha esitato un attimo e ha accettato di donare una nuova vita a suo figlio. Il padre lo ha saputo mentre era in settimana bianca e ha subito smesso di sciare, per evitare di farsi male e impedire nuovamente l’operazione".

I genitori di Leonardo adesso sono sempre separati, ma non hanno mai smesso di lottare insieme per il bene del loro figlio: "Cristian, il mio ex marito, ha tirato fuori forza e coraggio, per ridare la vita a nostro figlio. Noi abbiamo divorziato tanti anni fa: se in passato i due erano lontani, il percorso del trapianto li sta avvicinando molto. Cambia il modo di vedere le cose". La donna, sul suo profilo Facebook, ha condiviso un augurio rivolto a tutti i papà, e in particolare proprio al suo ex marito, protagonista di un gesto coraggioso e carico d'amore: "Auguroni a tutti i papà del mondo, al mio papà ovunque lui sia…ma l'augurio più grande va a un super papà oggi, un grande guerriero come suo figlio".