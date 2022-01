Dona un rene alla mamma della fidanzata, ma lei lo lascia e si sposa dopo un mese

Uziel Martinez è un tiktoker messicano, il cui video sta facendo il giro del mondo. Campione di generosità, racconta di aver donato un rene alla madre della sua fidanzata che però poi l’ha lasciato per sposarsi con un altro. "Ho donato un rene a sua madre, mi ha lasciato e si è sposata il mese dopo", dice la didascalia del video pubblicato.

Un video che ha già milioni di visualizzazioni e moltissimi commenti di solidarietà.

"Siamo in buoni rapporti. Non siamo amici, ma non ci odiamo nemmeno" ha spiegato in un altro video.