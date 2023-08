Donna di 61 anni sposa un 24enne: "Faremo un figlio con la surrogata"

Una donna di 61 anni, sposata con un uomo di 24, ha espresso il desiderio di avere un figlio con lui, e non potendolo fare in maniera naturale a causa della sua età, ha deciso di ricorrere alla maternità surrogata. Cheryl McGregor, che è anche già madre di sette bambini, nonché nonna di altri 17, è originaria di Rome, in Georgia. I due sposi, che hanno 37 anni di differenza e vivono negli Stati Uniti, hanno detto di "sentire di meritare dei figli propri".

"Ci siamo sposati nel settembre 2021 e da qualche mese siamo pronti a mettere su famiglia", ha detto il 24enne Quran McCain. "Preferiamo la maternità surrogata all'adozione, ma abbiamo visto molte persone invischiate in complicazioni legali molto dopo la nascita del bambino", ha continuato il giovane, spiegando che i due stanno "cercando una madre surrogata gentile che sia disposta a firmare un contratto per non avere nulla a che fare con il bambino dopo la sua nascita". "Non vogliamo persone che cerchino di avere un bambino per noi per un guadagno economico", ha aggiunto. Se dovessero invece ricorrere ad una adozione, cercheranno un bambino meticcio, ha spiegato il ragazzo al Daily Mail, essendo lui nero mentre la moglie bianca. "Così sentirà che siamo noi i suoi veri genitori", ha spiegato.

I due si sono incontrati per la prima volta nel 2012 mentre entrambi lavoravano nella catena di fast food Dairy Queen, quando lui aveva solo 15 anni. Ma il sentimento romantico è sbocciato solo molto più tardi. I due si sono persi di vista, ma si sono riavvicinati nel 2020 quando Quran ha visto Cheryl lavorare come cassiera in un minimarket. Tra i due è scattata subito la scintilla e hanno iniziato a frequentarsi. Poco dopo si sono sposati e ora sono pronti ad allargare la famiglia.

