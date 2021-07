La confessione: "Il mio ragazzo si è arrabbiato perché gli ho fatto un regalo e ora si sente obbligato a ricambiare"

Una ragazza ha lasciato la propria dolce metà dopo che lui le ha rivelato la sua stramba "policy" in materia di regali.

La giovane si è sfogata anonimamente sul social Reddit: tutto è iniziato dopo avergli fatto un regalo per il suo 21esimo compleanno. Tutto normale, no? Ebbene, no.

Fare regali non dovrebe diventare un "campo minato" sociale: semplicemente, ognuno dovrebbe sentirsi libero di fare quello che vuole. Anche se ci sono alcune convenzioni non scritte per cui in genere, soprattutto quando si sta insieme, è bello ricambiare.

Insomma i problemi sono iniziati dopo il compleanno di lui: lei gli ha fatto un regalo, ma lui ha iniziato a ignorarla, accusandola di volerlo "manipolare".

"Il mio ragazzo ha compiuto 21 anni la scorsa settimana, gli ho comprato un videogame che gli piaceva e una maglietta. Dopo questa, ha iniziato a ignorarmi. Gli ho chiesto cosa c'era che non andava, e mi ha detto che trova ingiusto che io gli abbia fatto dei regali, perché ora si sentirà obbligato a ricambiare per il mio compleanno, e insomma mi ha accusato di volerlo manipolare".

A quel punto lei, rimasta di stucco, ha cercato comunque di rimediare: "Gli ho detto che non importava, non era obbligato a comprarmi nulla per il mio compleanno, solo avrei voluto passare un po' di tempo con lui. Mi ha detto che ero stata infida a fargli dei regali, e volevo farlo sentire in obbligo di ricambiare. Gli ho detto che è il pensiero che conta e non deve comprarmi niente, sarei stata felice anche solo con un biglietto di auguri, ma ha continuato a dire che non sa se può portare avanti la relazione con me, accusandomi di essere materiale".

Non è una sorpresa se, davanti a questa descrizione, gli utenti di Reddit si siano scatenati: "Scappa" ha scritto semplicemente uno. Un altro ha detto: "È lui che sta cercando di manipolarti, oppure veramente è incapace di accettare una gentilezza senza pensare che ci sia subito qualcosa dietro".

"Il mio istinto - per un altro commentatore - dice che lui userà questa scusa per lasciarla". "È scortese, e anche se fosse così perché ha avuto brutte esperienze in passato, non è tuo compito essere comprensiva". E ancora: "È un segnale di allarme molto chiaro, nessuno dovrebbe arrabbiarsi se riceve un regalo, pensando di essere manipolato. Il mio consiglio? Scappa più lontano che puoi pirma che sia troppo tardi".