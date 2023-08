Serpente cade dal cielo e gli si avvinghia a un braccio, poi viene attaccata da un falco

Disavventura per una donna texana, trovatasi a che fare nelle stesso tempo con un serpente e con un falco. Peggy Jones, 64 anni, si trovava nel giardino di casa quando dall’alto è caduto un serpente, che le si è avvinghiato al braccio. Mentre la donna stava tentando di liberarsi dell’animale, è arrivato un falco che voleva a tutti cosi riprendere la sua preda. "Ho pensato che il falco lo stesse trasportando e gli fosse sfuggito perché non ero vicino a un albero" ha detto la donna a CBC News. Secondo il racconto di Peggy il rapace si è scagliato su di lei almeno quattro volte prima di riuscire a strappare via il rettile dal suo arto con gli artigli.

Sentite le urla il marito è corso in suo aiuto ma ormai il falco era già volato via con la sua preda. L’uomo ha trovato la moglie con il braccio lacerato e insanguinato. Peggy è stata trasportata in ospedale dove gli sono stati somministrati degli antibiotici. Due settimane dopo l’incidente, avvenuto il 25 luglio, la donna ha ancora il braccio fasciato perché le ferite non sono guarite. Nonostante l’accaduto Peggy si sente fortunata per essere sopravvissuta, specialmente dopo aver scoperto che sulla lente dei suoi occhiali rotti c’era del veleno di serpente.

