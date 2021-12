Stanca di depilarsi il viso, si fa crescere la barba (e si fa pure la treccina)

Le donne che hanno a che fare ogni giorno con la peluria sul viso capiscono bene il fastidio di doversi spesso prendere cura dei peli superflui anche sul volto. In effetti è un problema comune, ma visto spesso come un tabù: a volte poi gli ormoni possono giocare brutti scherzi e rendere questa peluria decisamente più folta e scura del normale.

Ci sono vari metodi per risolvere la questione: la ceretta, la rasatura, la luce pulsata, la decolorazione, oppure decisamente iniziare a non curarsene più e smettere di considerarlo come un problema, anzi valorizzandolo, come ha fatto questa donna che ha smesso di depilarsi lasciando crescere la peluria in modo da formare una vera e propria barba.

Come spiega il Daily Star, la 36enne spiega su TikTok di avere problemi ormonali (sindrome dell'ovaio policistico) che le procurano una peluria piuttosto folta sul viso: stanca di depilarsi, ha imparato ad amare i suoi peli, scegliendo di farli crescere fino a formare una vera e propria soffice barba.

"Non ha funzionato nemmeno il laser - spiega - ci sono voluti anni per imparare ad accettarmi così come sono". Dopo aver imparato ad amare la sua barba, la tiktoker ha appreso a prendersene cura applicando prodotti specifici, a volte facendo le treccine e a volte lisciandola con la piastra per farla sembrare più lunga.

Tra i commenti degli utenti, molte donne hanno spiegato di avere lo stesso problema ormonale: "Con questa sindrome la peluria sul viso è una cosa incontrollabile. Sei così sicura di te e sono fiera di te", "Vorrei che crescesse così tanto, ho solo pochi peli sparsi su collo e mento", "Ho la stessa sindrome ma non ho la tua sicurezza, continua a brillare così".