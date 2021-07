La confessione: "Sono single perché guadagno tanto e gli uomini si sentono sminuiti"

Una donna ha rivelato ai media che crede di essere ancora single perché gli uomini avrebbero paura a impegnarsi con una donna in carriera-

Jana Hocking, 36enne scrittrice, giornalista, podcaster, con diverse esperienze di lavoro in radio e in tv, ha scritto su news.com.au che è uscita con diversi tipi di uomini, ma quasi tutti sembravano accontentarsi di storie brevi e fugaci con lei. La giovane donna, che vive a Sydney, Australia, ha detto che secondo lei il problema principale che la riguarda è ben preciso: non tutti gli uomini amano uscire con una donna in carriera perché si sentono subito in competizione.

Ha scritto: "Spesso noto un cambio di espressione nei loro sguardi quando inizio a parlare del mio lavoro, inclusi obiettivi e ambizioni. Sembra quasi che molti si sentano sminuiti se la donna con cui escono fa carriera. Apriti cielo se poi si scopre che lei guadagna più di lui!"

Anche se ammette che non tutti gli uomini sono così, Jana dice che quelli che si salvano sono davvero pochi.

"La mia domanda - dice lei - è... perché? È un concetto primitivo, profondamente instaurato nella nostra psiche, che l'uomo debba essere il cacciatore forte e tosto, e che la donna debba stare a casa e badare alla 'caverna'? Sono preoccupati di perdere la loro energia maschile? Sembriamo troppo arroganti?".

Demolendo questa "vecchia mentalità", Jana continua dicendo che "spesso gli uomini mi dicono che sono troppo occupata, troppo stakanovista, mi dicono che la carriera non è quella che ti riscalda la notte sotto le coperte, e non so dirvi quanto mi facciano infuriare questi ragionamenti. Nessuna donna direbbe una cosa del genere a un avvocato uomo, o un pilota, o a un imprenditore".

Per concludere, Jana dice che questa tipologia di uomini dovrebbe stare alla larga dai suoi profili social, in quanto il suo tempo è troppo prezioso e non intende sprecarlo con persone si sentono in qualche modo in imbarazzo se la donna è quella che - nella coppia - fa carriera.