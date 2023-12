Donna con due uteri partorisce due gemelle: c'era una probabilità su un milione

Una donna americana di 32 anni con due uteri ha partorito due gemelle a distanza di un giorno, dopo una gravidanza ritenuta possibile una volta su un milione e dopo un travaglio durato in totale 20 ore. È successo in Alabama, all'ospedale universitario di Birmingham, come riferisce il sito dell'ateneo, oltre che i media internazionali e la stessa mamma, Kelsey Hatcher, sui suoi canali social.

Che cosa è il "doppio utero": la storia di Kelsey Hatcher

Il doppio utero, in termini scientifici "utero didelfo", è una rara condizione congenita che si stima colpisca circa lo 0,3% delle donne. La donna, rimasta incinta in ciascuno degli uteri, ha partorito per via naturale la prima bimba, Roxi Layla, martedì, mentre la sorellina Rebel Laken è nata mercoledì. "Nei nostri sogni più assurdi mai avremmo potuto pianificare una gravidanza e un parto come questo, ma far venire alla luce le nostre due bambine sane è stato fin dall'inizio il nostro l'obiettivo, e i medici ci hanno aiutato a raggiungerlo", ha detto Hatcher nel comunicato diffuso dall'ospedale.

La mamma ha quindi aggiunto: "È giusto dunque che le nostre piccole avranno due compleanni in quanto avevano 'case' diverse". Alla donna era stato diagnostico un utero didelfo all'età di 17 anni, ma prima di questo eccezionale doppio parto, aveva già avuto altri due figli, nati da 'un utero alla volta'. Questa volta, quando si è sottoposta all'ecografia e il medico ha "spostato l'immagine sull'altro utero sono rimasta senza fiato", ha raccontato Kelsey Hatcher. "Era certo ci fosse un altro bambino, stentavamo a crederci". Invece era tutto vero.