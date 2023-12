Foto hot agli amanti ed "esibizioni" in ospedale, il giudice la condanna: "Paghi lei il mantenimento all'ex marito"

Lui agente di commercio, lei lavora per l'azienda sanitaria locale. Sono marito e moglie ma c'è qualcosa di nascosto nella loro storia: nei messaggi social della donna compaiono infatti immagini compromettenti che testimonierebbero una relazione clandestina. La donna lascia così il tetto coniugale, nonostante la casa sia formalmente intestata a lei, e "al fine di evitare continue discussioni" torna a vivere dalla madre.

Il caso finisce davanti al giudice del tribunale di Frosinone perché la donna denuncia il marito per maltrattamenti: a luglio l'uomo viene assolto "perché il fatto non sussiste". Durante la causa di separazione giudiziale l'uomo contesta che la fine dell'unione coniugale sia colpa dell'allontanamento della donna e della sua condotta fedifraga. Nei documenti prodotti dall'avvocato dell'uomo vi sarebbero anche le prove di esibizioni oscene perpetrate anche durante il turno di lavoro in ospedale. La donna ha provato a giustificare le relazioni ma il giudice non ha reputato che l'intimità manifestata nei messaggi dalla signora non potessero essere messaggi di "semplici amici" e ha condannato la donna a pagare il mantenimento dell'ex marito: 100 euro al mese.

Ma la vicenda non è finita perché l'uomo si è visto respingere la richiesta di assegnazione della casa in cui vive. Ora l'ex tetto coniugale sarà al centro di una nuova disputa.