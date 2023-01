Muore risucchiata dal motore di un aereo

Tragico incidente sul lavoro per Courtney Edwards, operaia di 34 anni della Piedmont Airlines. La donna, mamma di tre figli, è morta il 31 dicembre scorso mentre stava lavorando sulla pista di decollo e atterraggio dell’aeroporto regionale di Montgomery, in Alabama. È stata risucchiata dalla turbina del motore di un aereo di linea, un Embraer 170 operato da Envoy Air. I 63 passeggeri che si trovavano a bordo dell’aereo, appena atterrato, hanno assistito alla straziante scena senza poter fare nulla.

Secondo le indagini, Courtney si sarebbe inavvertitamente avvicinata al motore del velivolo: dalle immagini delle telecamere si vede la donna "camminare lungo il bordo d'attacco dell'ala sinistra e direttamente davanti al motore numero uno" prima di essere "risucchiata dai piedi e nel motore in funzione". L’aereo "ha tremato violentemente e si è spento di colpo", ha raccontato il pilota.

Partita una campagna di raccolta fondi su GoFundMe per i figli dell’operaia. "Courtney era un agente di assistenza a terra per Piedmont Airlines, una filiale di American Airlines, una madre amorevole di 3 bambini e una figlia meravigliosa per la sua amata madre", si legge nella descrizione della campagna che ha quasi raggiunto i 110mila dollari.