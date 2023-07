La ragazzina coraggiosa che aiuta la mamma a partorire in casa

Una ragazzina si è ritrovata nell'insolita veste di traduttrice e infermiera per un giorno e ha aiutato la mamma a partorire in casa. La storia arriva da Monfalcone (Gorizia) ed è riportata da TriestePrima.

La ragazzina era in casa col papà e la mamma, entrambi stranieri, in attesa della seconda figlia. La piccola ha avuto fretta di nascere e non ha dato il tempo alla coppia di andare in ospedale. Così la famiglia ha chiamato il numero unico per le emergenze 112. I due adulti però non parlano bene italiano e la figlia maggiore ha fatto da interprete e infermiera, parlando con gli operatori al telefono e dando istruzioni alla mamma per il parto senza ricorrere al servizio di traduzione a disposizione sulle 24 ore.

Nel frattempo a casa della famiglia sono arrivati i mezzi del 118 che hanno portato mamma e neonata in ospedale per i controlli del caso. Stanno bene cosi come la sorella maggiore, che ha dimostrato una non comune presenza di spirito.

