Organizzano una fuga a Roma per sposarsi: lei fugge dall'aeroporto con soldi e bagagli

Lui, 40enne britannico, aveva conosciuto lei in un locale londinese. Da subito era scattata la passione, un amore corrisposto, almeno secondo il suo racconto. Poco tempo dopo le chiede di sposarlo, e lei accetta. Organizzano quindi una fuga d'amore a Roma per un matrimonio lampo, ma prima della partenza l'amara sorpresa. La donna è scappata dall'aeroporto londinese di Heathrow con 5mila sterline e i bagagli, approfittando della sosta in bagno dell'uomo.

Un testimone ha detto ai quotidiani locali di come l'uomo fosse inconsolabile: "Era a pezzi". Il personale dell'aeroporto ha cercato ovunque la donna senza trovarla. “Alla fine è stata chiamata la polizia. Ma anche sul suo nome sono sorti dubbi a quel punto". Un portavoce della polizia ha confermato che le indagini andranno avanti.