La donna con 11 matrimoni alle spalle: «Ho sposato due volte il secondo e il sesto marito»

Una vita movimentata, quella di Monet, 52 anni, che ha ammesso in tv di essere stata sposata per ben 11 volte, e di non aver comunque rinunciato a trovare l'amore della sua vita.

Undici matrimoni per un totale di nove mariti (il secondo e il sesto successivamente li aveva pure risposati): Monet ha raccontato - nel corso del programma "Addicted to Marriage" di Tlc - di aver iniziato con i matrimoni subito dopo aver terminato gli studi: "Il mio primo marito ed io ci siamo conosciuti al liceo, avevo subito detto a mia sorella che un giorno lo avrei sposato e così è stato, ci siamo uniti in matrimonio due mesi dopo".

Poi la crisi, e il divorzio. Ma Monet non perde la speranza, come riporta anche il Sun: "Con il mio secondo marito mi sono divertita veramente tanto, ma poi abbiamo divorziato, e successivamente abbiamo pensato che le cose potessero tornare a funzionare dunque ci siamo sposati di nuovo".

Il quarto marito di Monet aveva già avuto un figlio da una relazione precedente, ma mentre lei ha ammesso di adorare il suo bambino, l'amore per il marito è svanito presto.

Mentre il quinto marito è stato definito "probabilmente uno dei veri amori della mia vita", il sesto "sembrava così carino e gentile, così l'ho sposato, e poi l'ho risposato anche in seguito".

La moglie 'seriale' ha ammesso che alcuni matrimoni sono durati veramente poco: il marito numero otto è stato conosciuto online, e una settimana dopo i due si sono sposati a Las Vegas.

Il numero nove era molto carismatico, giusto "il tipo da cui non dovresti essere attratta, ma a volte lo sei". Tutto chiaro, no?

Il numero dieci era una vecchia conoscenza che risaliva alla scuola elementare: "Una brava persona, ma avremmo dovuto rimanere amici" ammette Monet.

E sull'undicesimo ammette: "Non c'è niente da dire!". Rimane dunque oscuro il motivo dell'innamoramento.

Monet ammette di essere molto veloce a innamorarsi, come avranno notato anche i telespettatori dello show, e dice di aver ricevuto in totale 28 proposte di matrimonio. Tuttavia, non ha mai mollato la speranza e spera ancora di trovare l'uomo della sua vita. Sperando non sia solo il dodicesimo.

Adesso la donna sta frequentando John, 57 anni, reduce da due matrimoni: "Ci siamo conosciuti online e le ho detto di amarla dopo averla vista tre volte, credo molto nella sincerità e quando mi sento di poter dire una cosa, la dico"