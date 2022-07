La donna ricoperta di tatuaggi e la supplica degli amici: "Fermati, ci stai facendo paura"

Ricoperta di tatuaggi dalla testa ai piedi: gli amici di questa donna però la stanno supplicando di smettere con questa escalation di inchiostro, perché "ci stai facendo paura".

Milana Pulliainen, 30 anni, finlandese, si è fatta tatuare completamente braccia, gambe, petto, e anche buona parte della testa, come racconta il Mirror. La sua unica preoccupazione: non trovare lavoro per colpa dei disegni sulla sua pelle, ma siccome finora non ha mai avuto grossi problemi, continua a sfruttare ogni occasione per aggiungere al suo corpo tattoo colorati. A volte anche un po' inquietanti, come l'enorme occhio dietro la testa. Anche per questo, gli amici l'hanno pregata di smettere: alcuni le hanno addirittura detto di avere paura di lei.

Milana dice: "Ho diversi tatuaggi, voglio che il mio corpo sia totalmente ricoperto di inchiostro e sto lavorando per raggiungere questo obiettivo".

Il tatuaggio più doloroso, per lei, è stato quello del sole sulla testa, tratto da un'immagine dei tarocchi: "Mi ricorda che, qualsiasi cosa succeda, il sole splende sempre".

La giovane donna ha iniziato con piccoli tatuaggi, per poi ricoprirsi gradualmente di inchiostro: "Il mio stile è cambiato molto negli anni. Non mi chiedo neanche più cosa pensano gli altri di me, e questo mi fa sentire bene. Tra i 17 e i 27 anni ho pensato di farmi fare solo qualche tatuaggio perché ero impegnata nella ricerca di un lavoro e temevo che potessi scoraggiare i datori con il mio aspetto. Poi ho conosciuto il mio tatuatore che mi ha spronata, dicendo di mostrare ciò che volevo sulla pelle infischiandomene del giudizio altrui. Dopo questo incontro, mi sono buttata e ho iniziato a tatuarmi tutta. Adesso ho molta più fiducia in me stessa, e i tatuaggi mi mettono allegria con i loro colori. Ricordo un sacco di commenti sgradevoli sul mio aspetto quando ero adolescente, dunque non faccio più caso a cosa dice la gente di me. Anzi, incoraggio le persone a fare del proprio aspetto quello che vogliono".

I genitori di Milana, all'inizio, erano contrari: "Adesso però non mi dicono più niente. Per i miei amici i tatuaggi sono sempre stati meravigliosi, anche se alcuni mi pregano di non farmi più tatuare soprattutto in faccia. Altri mi hanno detto che dovrei fermarmi perché faccio paura con tutti questi tatuaggi, ma io sono contenta così. Il mio corpo, senza tutti questi disegni, non mi piaceva così tanto. Adesso adoro far 'viaggiare' l'arte sempre con me".