La donna con le unghie più lunghe del mondo: "Non me le taglio dagli anni '90"

Le sue unghie sono da record, così come il tempo che ha trascorso senza visitare lo studio di un estetista: una donna è entrata ne Guinness dei Primati per le unghie più lunghe, con una misura che complessivamente supera i 1300 cm. Diana Armstrong si è fatta crescere le unghie per 25 anni, e dice che non visita un estetista da 22.

La donna, che ha tagliato le unghie per l'ultima volta nel 1997, ha giurato di non tagliarsele più dopo la morte della figlia, Latisha, tragicamente deceduta a 16 anni dopo un attacco fatale di asma. Ed era proprio stata Latisha l'ultima ad aver curato le unghie della madre: da qui la "promessa" di non tagliarle mai più. "I miei altri figli all'inizio mi chiedevano di tagliarmele - ha detto - ma quando ho spiegato loro il significato del mio gesto, hanno capito e mi hanno aiutata".

Diana vive in Minnesota, Usa, e confessa di fare fatica a compiere un sacco di attività: "Ho bisogno di aiuto per le cerniere dei vestiti. Posso aprire una lattina ma ho bisogno di un coltello. E non riesco più a guidare. Se mi cade una banconota per terra riesco a raccoglierla, ma se si tratta di monetine, restano sul pavimento".

Ogni unghia ha bisogno di circa 10 ore per essere rifinita e pulita per bene: "Faccio la manicure ogni 5 anni circa, impiegando dalle 15 alle 20 boccette di smalto. L'ultima volta che le ho dipinte ci sono voluti quattro giorni".