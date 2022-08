La speaker in radio: "Dormire in camere separate accende la passione e sconfigge l'abitudine"

Qual è la chiave per vivere insieme felici a lungo, senza mai far scomparire il desiderio sessuale? Per la speaker Diana Luke, che conduce uno show su Boom Radio, nel Regno Unito, dormire in stanze separate.

Diana, che vive felicemente in casa da sola da più di 20 anni, ha un fidanzato da 14 anni ma ha recentemente detto che la chiave per far funzionare bene una coppia, secondo lei, è dormire separati, a volte anche vivere separati.

La speaker radiofonica, che ha 69 anni, ha raccontato di aver conosciuto il suo partner, Tim, 68 anni, nel 2008: si erano entrambi separati da poco e avevano alle spalle storie dolorose, dunque hanno deciso da subito di rimanere a vivere nelle rispettive case senza trasferirsi subito. Comunque, visto il recente aumento dei prezzi e del costo della vita, i due stanno pensando di andare a vivere insieme, ma sono d'accordo su una cosa: dovranno avere due camere da letto separate.

Diana dice che è il modo migliore per avere un po' di privacy e mantenere un alone di 'mistero' che contribuisce a tenere viva la passione. Senza abbandonarsi all'abitudine. "Non ho avuto un grande matrimonio e sono diventata presto molto indipendente - ha detto - ho vissuto per più di 20 anni da sola. Tim e io non abbiamo mai vissuto insieme, siamo sempre stati bene così, dunque perché trasferirci? Però l'aumento del costo della vita ci ha fatto riflettere e pensiamo che andare a vivere insieme, condividendo le spese, potrebbe essere un buon sistema per non sentire la crisi economica. Ma avremo due camere da letto separate. Così nessuno potrà disturbare l'altro russando, o tenendo la luce accesa per leggere, o in altri modi. La situazione perfetta sarebbe addirittura comprare due appartamenti comunicanti e vivere ognuno la propria vita, facendosi visita di tanto in tanto, ma senza mai restare continuamente insieme. Dopo i nostri burrascosi divorzi vogliamo vite tranquille, vogliamo essere indipendenti e avere spazio per poter respirare".

Secondo i dati Diana e il suo compagno non sono i soli che preferiscono questa soluzione: secondo un sondaggio condotto proprio da Boom Radio e che ha riguardato mille over65, almeno il 46% ha detto che dormire in letti diversi è fondamentale per tenere accesa la passione. "È più divertente dormire in camere separate - ha concluso Diana - ci si può introdurre inaspettatamente quando il desiderio si fa sentire, sessualmente è stimolante. E poi ognuno almeno potrà arredarsi la camera come meglio crede, con il letto e il materasso che preferisce".