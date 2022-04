Un tornado passa vicino alla sua casa, meteorologo interrompe la diretta tv per chiamare i figli

La famiglia prima di tutto. È quello che avrà pensato il meteorologo Doug Kammerer che nel corso del suo bollettino quotidiano ha interrotto le trasmissioni per avvisare i suoi figli di un pericolo concreto. Kammerer era in onda in diretta sulla NBC Washington. Intorno alle 20.45 stava annunciando ai telespettatori dell’arrivo di un tornado. Quando si è accorto che sarebbe passato proprio sopra la sua casa, ha fermato tutto e in diretta ha preso il telefono per chiamare i suoi figli e dare loro le istruzioni da seguire. Per fortuna il figlio ha risposto e tutti hanno potuto ascoltare anche le indicazioni da seguire.

Il meteorologo ha avvisato di riunire tutti e di rifugiarsi per sicurezza nel seminterrato. Una volta finito, ha riattaccato e ha chiesto scusa. "Dovevo avvisare i miei figli", ha spiegato semplicemente Kammerer dopo aver chiuso la comunicazione riprendendo il suo bollettino meteorologico in diretta come se nulla fosse. Poco dopo il ritorno in onda la National Weather Service ha annullato l'avviso di tornado. I forti temporali avevano provocato due avvisi di tornado nell'area di Washington, uno dei quali poi fortunatamente è rientrato.

Come la preoccupazione del capo meteorologo Kammerer che poi con un tweet ha ringraziato quanti lo avevano contattato in privato chiedendo notizie della sua famiglia. “I bambini erano a casa da soli e sapevo che non mi stavano guardando in TV”, ha spiegato per giustificare la decisione di interrompere la trasmissione in diretta. “Sono al sicuro. Grazie! Momento spaventoso per me, però, stavo scoppiando dentro”. Tutto è bene quel che finisce bene, insomma.