I dromedari scappano dal presepe vivente: caos sulle strade

Dovevano portare i Magi a celebrare la nascita di Gesù, invece non ne hanno proprio voluto sapere e sono scappati: tre dromedari sono fuggiti dalla scena di un presepe vivente nei giorni scorsi, a Brisbane, Australia.

Così gli animali, riguadagnata la libertà, hanno pensato di farsi un giro percorrendo le strade del centro, tra l'altro contromano, con somma sorpresa di decine di automobilisti e motociclisti che si sono fermati per riprendere la scena con gli smartphone.

"I nostri dromedari si sono persi lungo la strada per Betlemme! Per fortuna adesso sono sani e salvi" ha postato sui social media la comunità religiosa Bridgeman Baptist Community Church. Uno dei pastori della chiesa battista ha detto ai giornali che il suo telefono squillava continuamente a causa delle persone che lo chiamavano per dire che gli animali del presepe erano fuggiti e stavano tranquillamente passeggiando a zonzo. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati gli stessi dromedari a riuscire ad aprire i cancelli del loro recinto.

A caravan of free-roaming Christmas camels have caused commuter chaos in Brisbane this morning, seen strolling into oncoming traffic after escaping their enclosure. ?



The beasts from Bridgeman Baptist Community Church's Bethlehem walk were eventually wrangled to safety.#9News pic.twitter.com/Ljnh2RKhBz