Va a 146 km/h in autostrada con il limite a 80: non potrà più circolare

Sfrecciava in autostrada a 146 km/h, arrivando quasi a raddoppiare il limite di velocità che invece era di 80 km/h. Un eccesso di "gas" costato caro a una automobilista italiana di 32 anni, denunciata dalla Polizia del Canton Ticino, in Svizzera. Gli agenti hanno sorpreso la 32enne, residente in provincia di Como, mentre percorreva l'autostrada A2 a146 km/h all'altezza di Lamone, nel distretto di Lugano. Le autorità hanno segnalato la donna per "grave infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale".

"La donna - si legge nella nota stampa della polizia cantonale ticinese - è stata denunciata quale pirata della strada per grave infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, le è stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera".Oltre la denuncia quindi, alla donna sarà vietato circolare alla guida di un veicolo sul territorio svizzero, ma potrà comunque continuare a guidare in Italia.

