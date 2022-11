Baby elefante interrompe il conduttore tv: il video diventa virale

"Il cucciolo di elefante che interrompe un giornalista televisivo è la parte migliore di oggi": sono già milioni ad aver visto e condiviso in tutto il mondo il video dello tenero scambio tra il baby elefante e Alvin Kaunda, reporter per la tv keniota Ktv. Kaunda stava descrivendo in dettaglio gli effetti delle azioni umane sul mondo naturale quando la punta di una proboscide marrone apparve proprio dietro il suo orecchio sinistro. È uno dei giovani residenti di un orfanotrofio per elefanti di Nairobi dove Kaunda si era recato per raccontare gli effetti della devastante siccità che ha colpito il Kenya e la sua fauna selvatica.

Lo Sheldrick Wildlife Trust, un'organizzazione no-profit che gestisce l'orfanotrofio, ha identificato l'elefante come Kindani, una femmina di 4 anni che è stata salvata nell'aprile 2018.