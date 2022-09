Eleonora Pescarolo, la pallavolista transgender che sogna di partecipare al campionato femminile

Solo gli esami ormonali separano Eleonora Pescarolo, una donna "imprigionata" in un corpo da uomo, dalla sua discesa in campo nel campionato di pallavolo femminile. Il livello di testosterone nel sangue deve essere conforme alle norme vigenti stabilite dalla Federazione Italiana di Pallavolo e per il momento la 22enne partecipa al campionato regionale di Serie C della Polisportiva San Nicolò con la società maschile.

A Codogno, in Lombardia inizia la storia di Eleonora che va via di casa a 14 anni perché i genitori “non comprendevano chi ero”, ora invece “hanno grandissima stima di me, sono fieri di quello che sono diventata” come racconta al quotidiano Libertà. Un lungo percorso quello che l’ha condotta all’intervento chirurgico per il cambio di sesso: "Sogno di giocare nella serie A femminile" ha dichiarato la giocatrice che vanta un passato nel vivaio del Vero Volley Monza, società che all’epoca militava in serie A2. A dividerla dal suo sogno sono 12 esami ormonali. Il primo due settimane fa: "È andato bene – racconta col sorriso – non lo vivo come un peso, non ho niente da nascondere e sono fiera di quella che sono. La vittoria più importante l’ho avuta fuori dal campo".