La scuola è inagibile, il seggio elettorale si trasferisce a casa di "zia Maria"

Se la scuola è inagibile il seggio elettorale si trasferisce a casa di un comune cittadino. Non è un trovata da film, ma quanto accade realmente a Biancareddu, borgata di Sassari. I residenti rischiavano di dovere "emigrare" per votare alle prossime elezioni perché l'ex scuola elementare di piazza San Paolo è oggetto di lavori di riqualificazione. L'associazione locale "Borgata di Biancareddu" non si è persa d'animo e ha chiesto al Comune di allestire il seggio in una location alternativa: la casa di un privato.

Maria Ghisu, per tutti "zia Maria", ha messo a disposizione un piccolo appartamento e l'amministrazione cittadina, dopo un sopralluogo ha dato l'ok con una determina. La stanza da letto ospiterà la cabina elettorale, quella attigua sarà riservata agli agenti di polizia a presidio del seggio.

"L'ho fatto volentieri per la nostra comunità, spesso isolata – spiega zia Maria diventata improvvisamente celebre anche fuori dai confini della sua città –. Quando la nostra associazione mi ha prospettato questo eventuale disagio non ci ho pensato due volte, garantendo la disponibilità di alcuni locali di mia proprietà. Sono contentissima quindi del buon esito della vicenda".