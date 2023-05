Moglie e marito hanno un incidente, lei muore e lui resta illeso: torna a casa e si toglie la vita

Una famiglia distrutta e una comunità sconvolta. La piccola cittadina di Motril, nei pressi di Granada, in Spagna, è sotto shock per la morte di Encarni, una donna di 41 anni, e suo marito 39enne José Manuel, detto Manolo: lei ha perso la vita in un tragico incidente stradale, lui che era alla guida dell'auto, non ha retto al dolore e si è tolto la vita soltanto 12 ore dopo. Una disgrazia enorme che lascia orfane le loro due figlie di 12 e 15 anni.

La tragedia ha avuto inizio sabato scorso sull'autostrada A-44, nei pressi di Villamena: a causa di un ostacolo sulla strada, l'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto su cui viaggiava la coppia, finendo fuori dalla carreggiata e precipitando per oltre tre metri e mezzo. Un volo che non ha lasciato scampo alla donna: il marito, rimasto praticamente illeso, ha tentato un ogni modo di rianimarla, ma senza alcun successo. Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo dell'incidente non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 41enne. Lui sconvolto dalla perdita della moglie, è tornato a casa per stare con le figlie. Ha detto ai parenti che sarebbe andato a prendere i vestiti per le ragazze, ma il mattino seguente le forze dell'ordine sono state chiamate per una nuova tragedia: l'uomo si era tolto la vita 12 ore il decesso della moglie.

La coppia era molto innamorata e stava insieme da oltre 20 anni: lui era una guardia giurata e lei aveva da poco avviato un'azienda di allarmi. In città erano ammirati e benvoluti e dal loro meraviglioso rapporto erano nate le figlie, due ragazzine di 12 e 15 anni adesso rimaste da sole. Il sindaco di Motril, Luisa García Chamorro, ha confermato che le ragazzine riceveranno l'adeguati sostegno psicologico per affrontare questa terribile tragedia. La sindaca ha espresso le sue condoglianze anche con un post sui social, garantendo il massimo sostegno a famiglia ed amici per questa grave perdita. Una solidarietà espressa anche da tutto il resto della comunità che non lascerà prive di aiuto queste due ragazzine rimaste senza genitori, che dovranno affrontare un futuro incerto dopo questa devastante perdita.