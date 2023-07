All'esame della patente con "l'aiutino": candidato ingoia l'auricolare

Beccato con un auricolare per ricevere suggerimenti all'esame per la patente, viene scoperto e come reazione ingoi il piccolo ricevitore. Succede a Vercelli, durante l'esame di teoria per acquisire la patente. L'uomo, un egiziano di 44 anni, è stato colto sul fatto mentre toglieva dall'orecchio un piccolo auricolare. I funzionari hanno chiamato i carabinieri che hanno identificato il candidato. Nessuna traccia c'era più dell'auricolare al momento della perquisizione. Quasi certamente l'esaminando, che è stato denunciato, l'ha ingoiato.

