Si frequentano ma un giorno lui scappa mentre lei lo aspetta a letto: "Mia moglie sta partorendo"

Due persone che iniziano a uscire insieme non devono necessariamente andare subito a letto: la protagonista di questa storia aveva anche apprezzato la 'cavalleria' dell'uomo che aveva iniziato a frequentare, se non che poi ha capito che dietro i suoi tentennamenti c'era una situazione impensabile.

La ragazza, Cydney Jordan, ha condiviso su TikTok un video in cui spiega l'accaduto, una storia d'amore - pensava lei - che si è rivelata essere dell'orrore, risalente al 2019.

"Uscivo insieme a questo ragazzo che sembrava gentile, perfettamente a posto, normale. Una sera (dopo essersi già visti tre o quattro volte, come racconta lei in seguito, ndr) siamo andati a cena insieme e lui si comportava in modo strano, sembrava desideroso di andarsene e rimanere solo con me". Allora la coppia è andata a casa di lui - la ragazza immaginava che sarebbero andati a letto insieme - dove ha continuato a comportarsi in maniera assurda, sembrava taciturno, poi improvvisamente gioviale. Lei ha iniziato a suggerire di andare a letto insieme, ma lui ha rifiutato e ha iniziato a girare per la cucina, dunque lei è andata in camera da letto da sola, e si è addormentata.

"Vado a letto - dice lei - e mi sveglio intorno alle tre o quattro del mattino, e lui è scomparso. Ho pensato che fosse andato in bagno, o a controllare l'auto". E invece se l'era proprio svignata, e quando lei ha cercato di capire il perché, chiamandolo, lui l'ha bloccata.

"Ha bloccato il mio numero quando ero ancora nella sua casa" sottolinea lei incredula.

E poi la scoperta shock: la ragazza va in cucina e vede un biglietto scritto a mano. "Mi ha lasciato una nota dicendo che era sposato e che stava andando da sua moglie la quale stava partorendo". Evidentemente la casa in cui era stata lei era una casa vacanza o un appartamento in affitto, perchè non c'erano segni di altre persone: nè foto, nè oggetti, e nemmeno sui social c'erano segnali che lui fosse già impegnato. E a lei non è rimasto che andarsene, chiudersi la porta della casa (e della relazione) alle spalle, e tornare a casa sua.