Evira il compagno e dice alla polizia: "Mi violentava". Ma non era vero

Ha evirato l'amante e poi ha raccontato alla polizia di averlo fatto per difendersi dopo l'ennesima violenza sessuale che stava subendo. Gli agenti però hanno indagato sulla denuncia e hanno scoperto che in realtà i due erano amanti e che lui non aveva mai compiuto violenze sulla donna, che per questo adesso rischia fino a 10 anni di prigione per lesioni aggravate. È successo in Spagna a Sant Andreu de la Barca, vicino Barcellona. Come racconta El Pais, verso la mezzanotte del 31 maggio 2021 l'uomo, Abdur, si era recato alla stazione di polizia locale con una brutta ferita ai genitali che ancora sanguinava. Ha spiegato che Tanya, una dipendente del suo bar, gli aveva tagliato il pene con un coltello mentre gli praticava una fellatio. Gli agenti hanno chiamato un'ambulanza e lo hanno portato d'urgenza all'ospedale.

Dopo poco si è presentata in centrale anche la donna, che ha sostenuto che il suo datore di lavoro aveva cercato di violentarla, come era successo in altre occasioni, e che lei si era difesa. Per questo era stata lanciata subito un'indagine. Dopo aver raccolto le testimonianze delle persone coinvolte, di alcuni testimoni, tra cui i clienti del bar, e aver visionato le telecamere di sicurezza del locale, è emerso che la versione della donna non quadrava. Le cose sarebbero andate in maniera molto diversa da quanto raccontato dalla 37enne Tanya, originaria del Bangladesh come il 52enne Abdur. I due avevano una relazione dal 2017, quando lei ha iniziato a lavorare come cameriera nel bar. I due avevano anche vissuto insieme dal 2019, anche se un paio di anni dopo Abdur aveva dovuto cambiare casa quando aveva rilevato un altro bar. Lei lavorava nel primo locale e ogni sera, per permettere alla donna di tornare a casa in treno, lui si occupava della chiusura.

La sera del fatto lei era rimasta e aveva chiesto all'uomo di fare l'amore lì, ma lui si sarebbe rifiutato. Allora lei avrebbe insistito fino a convincerlo. Ma nel momento dell'atto ha estratto un coltello e lo ha completamente evirato. L'uomo ha subito l'amputazione completa del pene, che gli è stato ricostruito in ospedale, ma soffre di numerosi postumi e dovrà utilizzare una protesi. Oltre alla pena detentiva, la Procura chiede che la donna non possa avvicinarsi o comunicare con la vittima per più di 10 anni e che a lui venga corrisposto un risarcimento di oltre 200mila euro per i postumi, i danni morali e fisici. Non è ancora chiaro il motivo per cui lei ha compiuto il gesto.

