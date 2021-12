La nuova fidanzata del marito chiama l'ex moglie: "Mi presti il tuo abito da sposa?"

Affrontare un divorzio è sempre un'esperienza dolorosa, ma se i due ex coniugi riescono a mantenere buoni rapporti e - perché no - a rimanere amici e a frequentarsi anche con i nuovi rispettivi compagni, è senz'altro una cosa molto positiva. In genere sono processi lunghi, che richiedono anni, è impossibile tenere buoni rapporti subito, dopo pochi mesi. Ma ci sono alcune coppie di ex che rimangono in contatto (o che si riscoprono molti anni dopo) e che riescono a reinstaurare un'amicizia sincera.

È il caso della coppia in questione: divorziati e con un figlio di cinque anni, hanno tenuto buoni rapporti e hanno anche fatto amicizia con i rispettivi nuovi compagni. Ma a volte l'eccessiva confidenza può sfociare in imbarazzo. Una donna ha scritto su Reddit, il social anonimo delle confidenze, consiglio agli utenti su una questione un po' spinosa: lei e il suo ex marito si frequentano con i loro partner, e lei in special modo ha stretto un'amicizia sincera e profonda con la nuova compagna di suo marito. Insomma, era davvero una situazione ottimale. Fino a quando la nuova fidanzata ha iniziato a parlare di matrimonio: "So che il mio ex esita, ma la sua fidanzata vorrebbe davvero sposarsi e avere bambini e una famiglia sua" spiega l'ex moglie su Reddit.

E poi: "Penso che lei abbia visto alcune vecchie foto del nostro matrimonio e che le sia piaciuto molto il mio abito da sposa. L'altro giorno ci siamo prese un caffè insieme e mi ha detto che contava di sposarsi presto. Le ho detto che ero molto felice. Ma le cose sono cambiate quando mi ha chiesto di poter indossare quello che è stato il mio abito. Come ha potuto anche solo pensare di chiedermelo. Le ho detto immediatamente che ero lusingata, ma no. Lei se l'è presa e ha iniziato a chiedermi perché. Ho spiegato che non mi sentivo a mio agio a immaginare lei che indossava il mio vestito per sposare il mio ex marito".

Anche l'uomo, quando l'ha saputo, ha concordato con la sua ex compagna: utilizzare due volte lo stesso abito da sposa, ma con due donne diverse, sarebbe stato davvero strano.

Finita qui? Niente affatto, perché la donna scrive su Reddit che "la fidanzata del mio ex a questo punto mi ha fatta chiamare da parenti e amici che mi hanno rimproverata per non voler soddisfare il suo desiderio, dicendomi che evidentemente non ho ancora superato il divorzio (e forse è vero), e che mi sto impuntando sulla questione del vestito solo per rovinare il suo matrimonio".

Ovviamente il litigio ha lasciato pesanti strascichi sulla relazione tra i tre, e la donna, per sfinimento, si è quasi convinta a lasciare il suo abito alla nuova fidanzata.

Molte le risposte dei commentatori: "Non hai torto tu, ma per la tua salute mentale penso che tu debba stabilire dei paletti con il tuo ex. Hai ammesso che forse non hai ancora superato il divorzio, la sua attuale fidanzata potrebbe essersene accorta", "Comunque, questo non le dà diritto di chiederti il tuo vestito del matrimonio, e farti contattare da amici e parenti è da pazza. Quello che ha fatto è inquietante e assolutamente fuori. Però forse dovresti prenderti del tempo per risolvere bene le cose con lui". Un altro ancora: "Sono in una situazione simile alla tua, ho un'ex moglie e un bambino di cinque anni. Sono rimasto amico suo e del suo nuovo partner. Se la mia fidanzata però iniziasse a chiedere una cosa simile la lascerei subito, perché metterebbe in imbarazzo la mia ex e sarebbe poco rispettosa della mia precedente relazione. La amo totalmente e mi rende felice in tutto, cosa che non mi era mai successa prima, ma questo non vuol dire che lei debba mancare di rispetto nei confronti del mio matrimonio precedente e della madre dei miei figli. È troppo strano".