Ex insegnante lascia la scuola e sbarca su OnlyFans: in tre anni è milionaria

Abbandona la cattedra e sbarca su OnlyFans. È la bizzarra scelta di una ex docente statunitense, Courtney Tillia, che ha deciso di cambiare vita iniziando a pubblicare contenuti per adulti sul famoso sito Web. Una decisione che le ha assicurato un guadagno di un milione di dollari in tre anni. Courtney, moglie e mamma di quattro figli, ha tre account su OnlyFans ma la maggior parte dei guadagni, circa 750 milioni di dollari, arriva dal profilo su cui pubblica video e foto di nudo.

A TMZ la donna ha raccontato come è riuscita a guadagnare così tanti soldi in poco tempo: dal secondo account arrivano i ricavi delle vendite di merchandising, mentre sul terzo i contenuti pay-per-view le permettono di guadagnare altro denaro.

Gli affari dell'ex insegnante non sono motivi di scontro con i familiari e il marito. "Attraverso OnlyFans siamo riusciti a fare cose meravigliose - racconta la donna a TMZ -. È stata un'enorme fonte di guadagno. Abbiamo potuto viaggiare, comprare auto, trasferirci, ma anche aiutare la comunità. I soldi non sono solo per sé e la propria famiglia. Courtney non dimentica di donare a chi vive in ristrettezze economiche. In particolare, aiuta i senzatetto. Ma ha una certezza: non vuole tornare dietro la cattedra. "Possibilità ci torni a insegnare? Sono lo 0%". Anche perché, ha spiegato, per guadagnare così tanto, avrebbe dovuto lavorare "almeno altri 25 anni" come insegnante.